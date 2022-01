Dreiband-Bundesliga : BC Xanten hat schon drei Punkte sicher

Xanten Kapitän Roger Liere und sein Team bestreiten an diesem Wochenende wider Erwarten nur eine Partie. Am 8. Januar kommt der BC Berlin nach Xanten. Die Spiel gegen den 1. BC Magdeburg findet nicht statt.

Vor dem letzten Doppel-Spieltag der Bundesliga-Hinrunde an diesem Wochenende hat die Dreiband-Mannschaft des BC Xanten drei weitere Punkte sicher. Das für den 9. Januar angesetzte Duell gegen den 1. BC Magdeburg findet nicht statt. Die Deutsche Billard-Union (DBU) wird die Partie mit einem 8:0-Erfolg wegen „Nichtantritt“ für die Xantener werten, wie Kapitän Roger Liere vom Verband mitgeteilt bekommen hat. Der Tabellenzweite beklagt Corona-Fälle, zudem sind einige Spieler nicht geimpft. Der Verein aus Sachsen-Anhalt bat um Verlegung, was die DBU ablehnte. „Magdeburg stehen in dieser Saison 16 Spieler zur Verfügung, hätte aber für die Partien in Bottrop und bei uns wohl keine schlagkräftige Truppe zusammenbekommen“, sagt Liere. „Wir hätten gerne gespielt, freuen uns aber über die drei Punkte im Abstiegskampf.“