Leichtathletik : Xantener Mehrkämpferinnen nehmen DM ins Visier

Leichtathletik-Talent des TuS Xanten: Helena van Bebber. Foto: (C) R.Reinhard/Ralf F. Reinhard

Xanten TuS-Trainer Werner Speckert hat sich in diesem Jahr mit Helena van Bebber, Helena Rulofs und Anna-Lena Berninger viel vorgenommen. Die drei Talente sollen in der Freiluft-Saison durchstarten.

In der ersten Woche im neuen Jahr sitzt Werner Speckert daheim vor dem Computer – Recherchearbeit. Er ist auf der Suche nach neuen Kugelstoßübungen. Der Mehrkampf-Coach des TuS Xanten stellt gerade den neuen Krafttrainingsplan für drei seiner Sportlerinnen zusammen. „Ich möchte die lange Winterzeit abwechslungsreich gestalten, möglichst andere Reize setzen. In dieser immer noch verrückten Zeit muss man jonglieren und als Trainer auch eine Art Unterhalter sein“, sagt Speckert. Ein Krafttrainingsplan ging an Helena van Bebber. Die 13-Jährige gehört zu den großen Leichtathletik-Talenten des TuS. Im Sommer möchte Speckert mit ihr erstmals zu den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften fahren. Auch die gleichaltrige Helena Rulofs und Anna-Lena Berninger (erstes U20-Jahr) arbeiten in den nächsten Monaten auf einen DM-Start hin.

Powerleistung: So beschreibt Speckert die Entwicklung von Helena van Bebber im Hochsprung. Die Lüttingerin hatte Ende September bei den Nordrheinvergleichswettkämpfen die Latte bei 1,59 Metern überquerte und sich damit in die deutsche Spitze katapultiert. Mit dieser Höhe lag sie Ende 2021 in der nationale Bestenliste der Altersklasse W13 auf Rang zwei. Begeistert zeigt sich der Trainer auch von ihren Hürdenzeiten. „Da hat sich Helena enorm verbessert“, so Speckert, der mit großen Erwartungen der anstehenden Freiluft-Saison entgegenblickt. Denn auch von der anderen Helena, die in Obermörmter lebt, erhofft er sich einiges. Das sprintstarke Talent habe sich ebenso über die Hürden weiterentwickelt.

Info NRW-Meisterschaft in den März verlegt Titelkämpfe I Die NRW-Hallen-Meisterschaften, die am Wochenende in Düsseldorf stattfinden sollten, müssen „aufgrund personeller und infrastruktureller Unwägbarkeiten“ verschoben werden. Angedacht ist ein neuer Termin im März, wie der Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN) weiter mitteilte. Titelkämpfe II Zu den Jugend-Hallenmeisterschaften auf Nordrhein-Ebene am 15./16. Januar in Leverkusen schreibt der LVN: „Wenngleich uns möglicherweise neue Maßnahmen am 7. Januar bevorstehen, planen wir die Meisterschaft mit den aktuellen Vorgaben der Corona-Schutzverordnung.“

Speckert: „Jetzt steht für beide die nächste Stufe im Leistungsbereich an – mit mehr Disziplin und einem forcierten Training.“ Der Leichtathletik-Coach ist guter Dinge, dass Helena van Bebber und Helena Rulofs 2023 in den Landeskader aufgenommen werden. In diesem August sollen die zwei jungen Mehrkämpferinnen zunächst ihre DM-Premiere erleben. Sie gehören zudem der Xantener W15-Mannschaft an, die bei der NRW-Meisterschaft mit Lea Heisler sowie Jona Tischlik für Furore sorgen soll.