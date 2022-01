Aus den Vereinen : TTC Geldern-Veert und sein Basketball-Club

Geldern Die zehnte Abteilung des Breitensportvereins zählt kurz nach der Gründung bereits rund 50 Mitglieder, die im Training begeistert bei der Sache sind.

Die Basketballer, die in blauen Trikots unter den Körben unterwegs sind, haben feste Trainingszeiten in den beiden Sporthallen der Sekundarschule an der Anne-Frank-Straße und in der Sporthalle „Am Bollwerk“. Neue Interessenten sind jederzeit willkommen. Ausführliche Informationen zur neuen Abteilung des TTC Geldern gibt’s im Internet unter www.basketball-geldern.de.