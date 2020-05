Handball : Zweite Chance für Fortunas Handballerinnen

Alles hatte darauf hingedeutet, als würden die Düsseldorferinnen direkt wieder absteigen. Nun bekommen die Fortunen durch den Saisonabbruch eine weitere Chance, den Klassenerhalt auf sportlichem Wege zu sichern. Fortuna bleibt als Vorletzter in der Dritten Liga. Fünf Zugänge sind schon verpflichtet.

(faja) Fortuna geht mit fünf Zugängen in die zweite Drittliga-Saison der Vereinsgeschichte. Seit dem 21. April wissen die Handballerinnen aus Flingern, dass sie auch in der anstehenden Spielzeit 2020/21 in der 3. Liga West an den Start gehen dürfen. An diesem Tag gab der Deutsche Handball-Bund (DHB) den Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie bekannt und teilte mit, dass es keine Absteiger geben würde. Die Mannschaft war zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs hinter dem Tabellenzehnten FSV Mainz 05 II (13:19) mit drei Punkten Rückstand nur Vorletzter (10:22 Punkte). Sechs Spiele waren noch zu absolvieren (fünf davon auswärts). Alles hatte darauf hingedeutet, als würden die Düsseldorferinnen direkt wieder absteigen.