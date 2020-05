Tischtennis : Borussia trainiert für die Play-offs

Die Düsseldorfer Tischtennisspieler rechnen damit, dass die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt wird. Das würde bedeuten, dass dem deutschen Rekordmeister das Halbfinale gegen den amtierenden Titelträger TTF Liebherr Ochsenhausen und bei einem Borussia-Erfolg das Endspiel entweder gegen den Tabellenführer 1. FC Saarbrücken TT oder dem aktuellen TTBL-Vierten SV Werder Bremen TT ins Haus stehen.

„Die TTBL hat noch nichts offiziell bekannt gegeben, aber es zeichnet sich ab, dass gespielt wird“, verrät Borussia-Sprecher Alexander Schilling. „Allerdings wird es wohl nicht nach den ‚normalen‘ Playoff-Regularien ablaufen. Das heißt, das es wohl keine ‚best of three‘-Serie in der Vorschlussrunde, sondern wahrscheinlich nur ein Semifinalspiel geben wird.“ Wie bei Sportveranstaltungen derzeit üblich, werden auch keine Zuschauer zugelassen und auf das Doppel im fünften und entscheidenden Match einer Partie würde als Einzel gespielt.

Und doch werden wohl nicht nur die Borussen, sollte es tatsächlich zu den meisterschaftsentscheidenden Begegnungen kommen, gut vorbereitet sein. Das Training im Tischtennis-Zentrum wurde bereits vor einiger Zeit wieder aufgenommen und auch davor waren Timo Boll (Weltrangliste 10), Kristian Karlsson. (WR 24), Omar Assar (WR 38), Anton Källberg (WR 57) und Ricardo Walther (WR 89) nicht untätig. So hatte sich Boll einen Tischtennis-Roboter organisiert und nach drei Wochen Corona-bedingter Zwangspause im heimischen Odenwald an seinem Schlagrhythmus gearbeitet. „Als Berufssportler hatte ich von offizieller Stelle die Genehmigung, trainieren zu dürfen. Ich war bei mir in der kleinen Halle im Ort und hab mal ein paar Bälle geschlagen, um einfach wieder den Ball zu fühlen. Es hat Spaß gemacht“, verrät Boll. „Ich trainiere öfters mal mit einem Roboter. Den kann man mittlerweile wirklich ziemlich gut einstellen, einprogrammieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass er komplett einen normalen Gegner, einen realen Gegner ersetzt, doch um das Level zu halten, ein bisschen an der Technik zu arbeiten ist das gar nicht so schlecht.“