Schlüsselregion Heiligenhaus : Neuer Schwung für Gesundheitskurse

Heiligenhaus Die Kurse der Schlüsselregion starten Anfang März. Anmeldebeginn ist aber bereits am 1. Februar. Teilnehmen können alle Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen.

(RP) Mit Rückenfit, Rudern oder gesunder Ernährung kommen Beschäftigte aus Schlüsselregion-Mitgliedsfirmen fit und gesund ins neue Jahr: Am 1. Februar startet die Anmeldung zu den Schlüsselregion-Gesundheitskursen, die im März beginnen. Es gelten die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung NRW.

Die Kurskosten werden zur Hälfte von den teilnehmenden Schlüsselregions-Firmen und den Mitarbeitenden getragen. Viele Schlüsselregion-Kurse gehen über mehrere Wochen, andere finden nur an einem Termin statt, zum Teil auch samstags. „Mit einem guten Mix möchten wir den unterschiedlichen Anforderungen der Teilnehmenden gerecht werden. So finden die meisten einen Kurs, der in ihren Alltag passt“, freut sich Kutscha.