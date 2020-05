Fußball : Bei Schwarz-Weiß 06 bleiben fast alle Spieler an Bord

Beim Aufsteiger Schwarz-Weiß 06 sind die Personalplanungen schon weit fortgeschritten. So konnte David Breitmar, Trainer der Oberbilker, jüngst die positive Nachricht vermelden, dass ein Großteil seines aktuellen Kaders bereits für eine zukünftige Spielzeit verlängert hat. Hinzu kommt, dass die Oberbilker sich zuletzt durch Makuntima Ntuku (MSV Düsseldorf) sowie Niclas Kuypers (Ratingen 04/19) verstärken konnten.

(deha) Obwohl der Spielbetrieb in der Fußball-Landesliga aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch immer ruht, basteln die Landesligisten schon mit Eifer an ihren Kadern für die nächste Spielzeit. Beim Aufsteiger Schwarz-Weiß 06 sind die Personalplanungen schon weit fortgeschritten. So konnte David Breitmar, Trainer der Oberbilker, jüngst die positive Nachricht vermelden, dass ein Großteil seines aktuellen Kaders bereits für eine zukünftige Spielzeit verlängert hat. Hinzu kommt, dass die Oberbilker sich zuletzt durch Makuntima Ntuku (MSV Düsseldorf) sowie Niclas Kuypers (Ratingen 04/19) verstärken konnten.

Lediglich bei dem Japaner Shoya Horikoshi sowie Torjäger Antonio Primorac, der in der bisherigen Saison mit elf Treffern ein absoluter Torgarant für die Oberbilker war, steht eine Zusage noch aus. „Mir ist klar, dass es bei anderen Vereinen möglicherweise auch Interesse wecken kann, wenn ein junger Spieler wie Antonio Primorac sich so in der Landesliga präsentiert“, gab Breitmar daher zu bedenken. „Aber ich glaube, dass es für seine Entwicklung am besten wäre, wenn er noch eine Saison bei uns bliebe, bevor er Herausforderungen in höheren Spielklassen sucht“.