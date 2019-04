Weltmeisterschaft in Ungarn : Boll startet erfolgreich in die Tischtennis-WM

Boll startet erfolgreich in die Tischtennis-WM

Weltmeisterschaft in Ungarn

Timo Boll gewinnt den Auftakt gegen Andrej Gacina mit 4:2 Sätzen. Und auch im Doppel läuft es gut für den 38-jährigen Borussen.

(tino) Die Borussia hat zwar ausnahmsweise nichts mit dem Finale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft (25. Mai) zu tun, aber für einen entspannten Osterurlaub mit den Familien war für Timo Boll (Weltrangliste 5), Kristian Karlsson (WR 32), Sharat Kamal Achanta (WR 37), Omar Assar (WR 47) und Anton Källberg (WR 124) nicht zu denken. Das Quintett versucht aktuell bei der Tischtennis-WM in Budapest die verkorkste Vereinsbilanz individuell aufzupeppen.

Boll, dem aus dem Borussia-Quintett die besten Medaillenchancen eingeräumt werden, dämpft aber die Erwartungen. „Es läuft zurzeit nicht alles optimal. Ich hatte in den vergangenen Wochen ein paar Wehwehchen an Knie und Schulter, darum waren meine Ergebnisse ja auch nicht stabil“, so der 38-jährige Rekord-Europameister vor seiner insgesamt 19. WM. „Aber es gab schon viele Turniere, wo das Gefühl schlecht war, und die dann gut liefen.“ Den Auftakt hat Boll überstanden. Gegen Andrej Gacina (WR 85) setzte sich der 38-Jährige mit 4:2 Sätzen (11:8, 7:11, 11:7, 18:16, 7:11, 11:8) durch.