Landesliga-Fußball : Rath sinnt auf Revanche für 1:8-Niederlage

Im Hinspiel ging der RSV in Kapellen unter. Der MSV fährt nach Süchteln, der DSC empfängt Remscheid.

Wenn der Rather SV am Donnerstagabend (20 Uhr, Sportanlage Wilhelm-Unger-Straße) in der Fußball-Landesliga den SC Kapellen empfängt, werden bei den Schwarz-Weißen die Erinnerungen an das Hinspiel wieder hochkommen: Mit 1:8 ging der RSV damals unter und rutschte auf den 13. Platz ab. Doch seither hat die Saison für die Rather eine positive Wendung genommen, seit dem 3:0 am Sonntag in Solingen ist der Ligaverbleib so gut wie sicher. „Wir können befreit aufspielen“, freut sich Coach Andreas Kusel, der den kommenden Gegner als „sehr spielstarke Mannschaft“ einstuft. 90 Tore hat Kapellen in dieser Saison bereits erzielt. „Mit einem Punkt wären wir zufrieden“, sagt Kusel.