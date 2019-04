Fußball-Oberliga : SC West ist unter Zugzwang

Die Oberliga-Fußballer müssen im Abstiegskampf zum Tabellenführer.

(zab) Der Abstieg des Fußball-Oberligisten SC West rückt immer näher. Gegen den 1. FC Kleve hatten die Oberkasseler die eigenen Hausaufgaben nicht einmal ansatzweise erledigt. Statt der erhofften drei Punkte ging die Mannschaft von Trainer Ranisav Jovanovic sang- und klanglos mit 0:4 unter. Darüber hinaus haben die direkten Konkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen (2:0 gegen TV Jahn Hiesfeld) und SC Velbert (3:1 gegen 1. FC Kleve) ihre Nachholspiele am Ostermontag erfolgreich gelöst und den Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößert. Zweifelsohne sind die fünf Punkte Differenz für West in den verbleibenden sieben Spielen aufzuholen. Doch dafür muss das Team in den Partien gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte überraschen. Als erste Hürde steht am Mittwoch die Neuansetzung gegen den souveränen Spitzenreiter VfB Homberg auf dem Programm (19.30 Uhr, PCC Stadion). Das 80-Tore-Team ist zu Hause ungeschlagen (10 Siege, 3 Remis) und eilt der Meisterschaft im Eiltempo entgegen. Nur Optimisten gehen davon aus, dass der SCW die Offensive um 20-Tore-Stürmer Danny Rankl in den Griff bekommt. Auch die folgenden Aufgaben gegen die SSVg Velbert (5./45 Punkte), den TSV Meerbusch (6./45 Punkte) und den FC Monheim (7./43 Punkte) haben es in sich. Insofern steht der SCW massiv unter Zugzwang.