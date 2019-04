U19-Champions-Trophy : Yesilay schießt Fortuna zum Auftaktsieg

Am ersten Tag der U19-Champions-Trophy gewinnt der Lokalmatador mit 1:0 gegen St. Pauli. Die Art und Weise ist stark.

Vieles ist anders als sonst. Nicht nur, dass die Temperaturen selbst am späten Donnerstagabend weiterhin frühsommerlich-warm sind – und damit im Gegensatz zu den eisigen, verregneten Vorjahren für einen prächtigen Rahmen sorgen. Mehr noch: Fortunas Nachwuchs ist erstmals seit vier vergeblichen Anläufen wieder mit einem Sieg in die U19-Champions-Trophy gestartet. Deshalb offenbart auch der Blick in die Gefühlswelt von Trainer Sinisa Suker diesmal ein grundverschiedenes Bild. „Diesen Start wünschen wir uns seit Jahren, jetzt hat es endlich mal wieder funktioniert“, sagt der Coach nach dem verdienten 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli und strahlt übers ganze Gesicht.

Der Grund dafür ist offenkundig. „Wir haben eine gute Mentalität, eine richtig gute Einstellung zum Spiel“, sagte der 45-Jährige. „Wir sind ein hervorragendes Team. Das ist die Basis, um durch ein gutes ­Gefühl und eine Erfolgsserie dann auch gut Fußball zu spielen.“ Letzteres tat seine Mannschaft gegen den Kiezklub in jedem Fall. Bereits unmittelbar nach dem Anpfiff setzte Enrique Lofolomo gleich eine erste Duftmarke. Im Anschluss an eine Ecke zimmerte der Mittelfeldspieler die Kugel nur hauchdünn am Tor vorbei.

Vollends einverstanden war der Coach ebenfalls mit der Grundstabilität seines Teams, vornehmlich in der Defensive. Insbesondere die beiden Innenverteidiger Jamil Siebert und Nikell Touglo räumten in der letzten Linie rigoros auf. „Aber es waren nicht nur die beiden, sondern es ist die Mannschaft, die in beide Richtungen arbeiten muss“, sagte Suker. „Trotzdem ist es schon so, dass wir gerade im zentralen Bereich richtig gute Leute haben.“ Lediglich in einer Situation kam kurzzeitig Gefahr auf, als Keeper Justin Möllering eine Hereingabe nach vorne abtropfen ließ, St. Paulis Tom Protzek das Leder aber nicht ins verwaiste Tor, sondern gegen den Pfosten beförderte. Daher blieb es beim hochverdienten Fortuna-Sieg. An einem Tag, an dem vieles anders war.