Rollstuhl-Tischtennis : Sieben Goldmedaillen für Borussia

Die Düsseldorfer räumen bei der Deutschen Rollstuhl-Meisterschaft groß ab.

Das war überragend. Sandra Mikolaschek, Tom Schmidberger und Valentin Baus (alle Borussia) beherrschten die Deutschen Rollstuhl-Tischtennismeisterschaften 2019 in ihren jeweiligen Handicapklassen nach Belieben. Im rheinland-pfälzischen Güllesheim bei Horhausen traten die Düsseldorfer in sechs Wettbewerben an – und sechsmal holten sie sich das goldene Edelmetall. Mikolaschek sicherte sich die deutsche Meisterschaft im Einzel der Wettkampfklassen 1 bis 4 (höchste bis mittelhohe Querschnittlähmung), zusammen mit Schmittberger den Titel im Mixed und mit Lisa Hentig (TuS Winterscheid) den Triumph in der Wettkampfklasse 1 bis 5. Damit gelang der erst 21-jährigen Mikolaschek bereits zum vierten Mal in Folge das Triple.