Tischtennis : Borussia-Tischtennistrio hofft auf viele Medaillen

Die Rollstuhl-Tischtennisspieler von Borussia fahren mit viel Ehrgeiz zur Deutschen Rollstuhl-Tischtennis-Einzelmeisterschaft im rheinland-pfälzischen Güllesheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(tino) Ein Deutscher Meistertitel reicht Sandra Mikolaschek, Tom Schmidberger und Valentin Baus von Borussia nicht. Die Rollstuhl-Tischtennisspieler gewannen vor zwei Wochen die deutsche Mannschaftsmeisterschaft, nun wollen sie als Individualisten ihre starke Form noch einmal bestätigen.

Bei der Deutschen Rollstuhl-Tischtennis-Einzelmeisterschaft im rheinland-pfälzischen Güllesheim hat das Borussia-Trio einiges zu verteidigen. Mikolaschek will ihren dreifach-Triumph, 2018 sicherte sie sich die Meisterschaftstitel im Einzel, Doppel (mit Lisa Hentig) und Mixed (mit Schmittberger), wiederholen. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht für einen erneuten Triple-Triumph, denn in der Weltrangliste der Handicapklasse 4 (mittel-hohe Querschnittlähmung) steht die 21-Jährige auf dem dritten Platz. Als zweitbeste Deutsche folgt ihre Doppel-Partnerin Hentig auf Platz 34. Die Favoritenrolle ist also zumindest auf dem Papier klar vergeben.

Im Mixed spielt Mikolaschek an der Seite vom Weltranglistenzweiten der Handicapklasse 3 (hohe Querschnittlähmung) Schmittberger. Neben dem Titel in der Mixed-Konkurrenz hat der 27-Jährige aber ebenfalls noch zwei weitere Erfolge im Visier. Im Doppel tritt er mit Baus an, der in der Weltrangeliste in der Handicapklasse 5 (niedrige Querschnittlähmung) auf dem fünften Platz steht.