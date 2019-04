Tischtennis : Janette Püski rettet das Remis

Nach dem 5:5 haben die Borussen noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt.

(mjo) Ihr großes Kämpferherz zeigten die Tischtennisspielerinnen der Borussia am vorletzten Spieltag in der 3. Bundesliga. Obwohl der Tabellenzweite Hannover 96 in Bestbesetzung antrat, erkämpften die Düsseldorfer ein 5:5-Unentshieden und erhielten sich so eine letzte hauchdünne Chance auf den Klassenerhalt. Bei Borussia fehlte die etatmäßige Nummer zwei Elena Uludintceva, sodass Melissa Dorfmann auf Rang zwei vorrücken musste. Gegen die beiden Spitzenspielerinnen der Hannoveranerinnen Katerina Cechova und Shiho Ono hatte die Mannschaftskapitänin der Borussia keine Siegchance und unterlag jeweils glatt in drei Sätzen. Erfolgreicher war Melissa Dorfmann an der Seite von Nachwuchstalent Leonie Berger, mit der sie einen Punkt im Doppel holte. Berger gewann als Spitzenspielerin dafür ihre beiden Einzel gegen die gleichen Gegnerinnen. Die für Uludintceva eingesetzte Janette Püski rettete mit ihrem Einzelpunkt gegen Madlin Heidelberg das Remis.