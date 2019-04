Landesliga-Fußball : DSC 99 rettet spätes Unentschieden

Jean-Phillipe Gnanzou vom DSC 99 (links) im Zweikampf mit dem Remscheider Yuya Yamaura. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Der Rather SV ist nach dem 2:2 gegen den SC Kapellen-Erft nicht ganz zufrieden. Die Landesliga-Kicker von Trainer Andreas Kusel führten nach Treffern von Marcel Schröder und David Pira bereits mit 2:0.

DSC 99 – FC Remscheid 1:1. Nach einer langen Durststrecke gab es für die Landesliga-Fußballer des DSC 99 endlich wieder einen Punktgewinn zu feiern. Das Team von Andreas Kober und Christian Scholz trotzte dem FC Remscheid in letzter Minute ein 1:1 ab. Dabei bot sich den Zuschauern in der ersten Hälfte zunächst eine chancenarme Partie. In der 34. Minute brachte die DSC-Defensive ihren Keeper Jean-Julian Krajnc jedoch durch eine Unachtsamkeit derart in Schwierigkeiten, dass dieser sich nur noch mit einem Foulspiel zu helfen musste. Den fälligen Strafstoß verwandelte Remscheids Kevin Hartmann.

In der zweiten Hälfte nahm der DSC dann das Heft in die Hand und erspielte sich einige gute Torchancen. Die beste vergab Nicola Raicevic, der in der Mitte des Spielabschnitts nur den Pfosten traf. Kurz vor dem Abpfiff wurde das Bemühen der Hausherren dann aber doch noch belohnt. Nachdem Remscheids Schlussmann Nico Tauschel einen Rückpass im Strafraum aufnahm, gab es einen indirekten Freistoß für den DSC, den Bojan Katic verwandelte.

Trainer Scholz freute sich nach dem Abpfiff vor allem über die Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte. „Das war heute mit die beste Halbzeit, die wir seit langem gespielt haben“, resümierte er.

Rather SV – SC Kapellen-Erft 2:2. Der Rather SV hat ein dickes Ausrufezeichen verpasst: Im Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Kapellen schaffte der RSV aber ein immer noch beachtliches 2:2. Trotzdem war mehr drin, denn das Team von Trainer Andreas Kusel führte nach Treffern von Marcel Schröder und David Pira bereits mit 2:0. Robert Wilschrey verkürzte jedoch per Foulelfmeter und Marc Paul glich für die Gäste aus. Die Rather agierten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kapellen anschließend sogar eine Hälfte lang in Überzahl. „Das war ein Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten“, fasste Coach Kusel zusammen, „am Ende sind wir mit dem Punkt zufrieden, das war ein gerechtes Ergebnis.“ Kapellen habe mehr Ballbesitz gehabt, „aber wir haben immer wieder Konter gefahren und hätten am Ende auch noch den Sieg holen können“.

ASV Süchteln – MSV 2:1. Eine bittere Niederlage erlitt der MSV. Beim ASV Süchteln sah es für das Team von Trainer Harald Becker trotz Unterzahl lange nach einem Punktgewinn aus – doch kurz vor dem Abpfiff setzte es das entscheidende 1:2. Becker ärgerte sich nach dem Schlusspfiff über einen „groben Fehler“, der die Niederlage beschert habe. „In der Umschaltphase haben wir die Räume nicht zugemacht und einen langen Ball nach vorne zugelassen“, haderte der Trainer. Stefan Heinrichs erzielte den Siegtreffer für Süchteln.