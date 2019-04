Fußball-Bezirksliga : Eller und Schwarz-Weiß halten Anschluss an die Spitze

Eller und Schwarz-Weiß halten Anschluss an die Spitze

Fußball-Bezirksligisten TSV Eller 04 gewinnt das Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Hilden mit 2:1 und klettert auf den zweiten Platz.

(RZ) Peter Korn hatte da eine Vermutung. „Jetzt geht der Aufstiegskampf in die entscheidende Phase“, sagte der Sportchef des Fußball-Bezirksligisten TSV Eller 04 vor dem Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Hilden. Nach dem Schlusspfiff dann das große Aufatmen: Die Elleraner haben die Partie mit 2:1 gewonnen. Mann des Tages war Nisar El Fayyad mit seinem Doppelschlag in der 53. und 59. Minute, der die Begegnung drehte. Durch den Erfolg liegt der TSV wieder auf dem dritten Tabellenplatz.

Die Reserve von Ratingen 04/19 bleibt nach dem 3:1-Triumph gegen Sparta Bilk indes weiter an der Spitze. Die Bilker führten durch einen Treffer von Ben Abelski mit 1:0, doch später legte der Ligaprimus einen Zahn zu und erzielte noch drei Tore. Mit 3:0 hat sich der SC Schwarz-Weiß 06 beim FC Delhoven durchgesetzt. Malte Boermans, Marco Lüttgen und Maximilian Mück waren erfolgreich. Die Oberbilker bleiben den Ratingern als Tabellen-Zweiter dadurch ganz dicht auf den Fersen.

Im Keller spitzt sich der Kampf um den Ligaverbleib weiter zu. Der SV Lohausen verlor in Uedesheim mit 0:5, wobei die vier letzten Tore erst ab der 86. Minute fielen. Der VfL Benrath unterlag dem TV Kalkum-Wittlaer mit 2:3. Die Wittlaerer verbesserten sich so auf den siebten Rang, für die Benrather wird die Lage immer bedrohlicher. Der TVKW legte durch Philipp Schmitt vor, Mario Stoffels glich aus, bevor Lars Jansen die erneute Führung erzielte. Auf das 2:2 von Florian Reznicek antwortete Morten Müller in der Schlussminute mit dem Siegtreffer.