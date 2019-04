Jugendfußball : U19 will endlich den Titel der Trophy

Mönchengladbach Zweimal in Folge scheiterte der Fohlennachwuchs in Düsseldorf zuletzt im Finale. Bei der 57. Auflage des Jugendturnieres soll es nun endlich mit dem Titel klappen. Auftaktgegner ist die Japanische Hochschulauswahl – gegen die es im Vorjahr die Endspiel-Niederlage gab.

Zwei Jahre in Folge ist die U19 der Borussen bei der Champions-Trophy des BV 04 Düsseldorf ins Finale eingezogen, doch am Ende musste sich der Fohlennachwuchs jeweils mit Rang zwei zufriedengeben. Bei der an Gründonnerstag beginnenden 57. Auflage des Nachwuchsturniers soll endlich der Titel her. „Nachdem wir in den beiden vergangenen Jahren jeweils Zweiter geworden sind, würden wir das Turnier diesmal natürlich gerne gewinnen. Aber dafür benötigen wir auch das nötige Quäntchen Glück“, sagt U19-Trainer Thomas Flath. „Die Jungs haben große Lust auf die vielen Herausforderungen. Ich hoffe, dass sie guten und erfolgreichen Fußball zeigen werden.“