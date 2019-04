Kellerduell in der 2. Handball-Bundesliga : Vikings haben Chance auf drei Punkte

Kellerduell in der 2. Handball-Bundesliga

In der zweiten Handball-Bundesliga kommt es zum Duell der Kellerkinder, wenn der HC Rhein Vikings am Samstagabend (19.30 Uhr, Castello) als Tabellenschlusslicht und bereits feststehender Absteiger den Drittletzten, den Dessau-Rosslauer HV, empfängt. „Wir wollen wieder so eine Leistung abrufen wie zuletzt, dass jeder für jeden kämpft“, hofft Vikings-Coach Jörg Bohrmann. Beim 24:24 gegen Ferndorf vor zwei Wochen fuhr sein Team den ersten Zähler seit Weihnachten ein.