Immobilienmesse Mipim in Cannes: So baut Düsseldorf

Düsseldorf Bei der Mipim in Cannes wurden die spannendsten aktuellen Großprojekte in der Stadt vorgestellt.

Wer eine Weile nicht in Düsseldorf war und dann wiederkommt, merkt es wahrscheinlich am besten: Überall in der Stadt ist Veränderung, entstehen neue Wohnsiedlungen und Bürohäuser, oftmals in Form spannender Architekturideen. Oberbürgermeister Thomas Geisel hat auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes am Mittwoch einen Überblick über die spannendsten Projekte gegeben, die aktuell in der Landeshauptstadt geplant oder in Arbeit sind.