Polizistin gibt Seminar: So schützen sich Frauen vor gewalttätigen Übergriffen

Düsseldorf Viele Frauen fühlen sich im öffentlichen Raum nicht wohl – besonders nachts und alleine. Das wurde schnell klar beim Seminar „Nicht mit mir“. In den Räumen des Gleichstellungsbüros gab eine Düsseldorfer Polizistin praktische Tipps.

Schockmoment überwinden In gefährlichen Situationen sind wir für einen Moment aktionsunfähig. „Diesen Moment sollten Sie so schnell wie möglich überwinden“, so Heyers. Dabei hilft es, wenn man in Alltagssituationen gedanklich durchspielt, wie man auf Gefahren reagieren würde.“