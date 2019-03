Lesung : Geschichte der jüdischen Gemeinde

Annette Kanis im Gespräch mit den Zuhörern.

Carlstadt Die Journalistin Annette Kanis stellte ihr Buch „Zuhause in Düsseldorf" vor.

Als die jüdische Gemeinde in Düsseldorf nach Terror, Rassenwahn und Shoa einen Neubeginn wagte, war ein Erfolg, wie er sich aus heutiger Sicht darstellt, nicht absehbar. Die Journalistin und Autorin Annette Kanis hat in ihrem Buch „Zuhause in Düsseldorf“ die Geschichte der jüdischen Gemeinde von 1945 bis heute in vielen spannenden Aspekten nachgezeichnet. Zum Auftakt der „Woche der Brüderlichkeit“ hat die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Kanis für eine Lesung in das Haus der Kirche an der Bastionstraße, unweit der Stelle, wo in der Pogromnacht im November 1938 die erste Synagoge von den Nazis in Brand gesetzt wurde, eingeladen.

Recherchiert hat Kanis im Archiv der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, in der Mahn- und Gedenkstätte sowie im Zentralarchiv der Juden in Heidelberg. Gleichwohl hat sie der Versuchung widerstanden, durch ein Zuviel historischen Materials auf den Weg trockener Wissenschaftlichkeit zu geraten. Aufgrund zahlreicher Gespräche mit Zeitzeugen schildert Kanis den Aufbau der Gemeinde, die im September 1958 mit Eröffnung der neuen Synagoge an der Zietenstraße ihren ersten Höhepunkt hatte, ebenso plastisch wie informativ. „Trotz des chronologischen Ansatzes habe ich das Buch auch nach größeren Sinnzusammenhängen gegliedert“, sagt Kanis.

1933 lebten rund 5300 Juden in Düsseldorf, 2200 wurden Opfer des Nazi-Terrors, lediglich 57 Überlebende feierten 1945 mit Festen wie Rosch ha Schana oder Chanukka einen Neubeginn in einer Stadt, die sie trotz des Genozids als ihre Heimat empfanden. Heute stehen 7000 Gemeindemitglieder für eine Erfolgsgeschichte, die die Jüdische Gemeinde in Düsseldorf zur drittgrößten in Deutschland macht.

Sensible Porträts von Persönlichkeiten wie Josef und Ilse Neuberger, Herbert und Ruth Rubinstein – Herbert Rubinstein war auch im Publikum – sowie von Paul und Giselle Spiegel, ihre Zweifel, die letztlich vom Optimismus, in Düsseldorf wieder ein Zuhause finden zu können, überlagert wurden, machen die Geschichte absolut lesenswert. Zumal Kanis journalistische Darstellungsformen wie Interview und Reportage abwechslungsreich mischt. Jüdische Institutionen wie das Seniorenwohnheim Nelly-Sachs-Haus, die Grundschule und schließlich auch das Albert-Einstein-Gymnasium belegen, wie sehr jüdisches Leben wieder in der Stadt Wurzeln geschlagen hat.