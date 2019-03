Frauenforum fordert: Mehr Frauen sollen in MINT-Berufe

Düsseldorf Das Forum „Frauen verändern Wirtschaft“ will Frauen für Berufe begeistern, die klassische Männer-Domänen sind.

Die 34-Jährige hat in ihrer Laufbahn erfahren, wie schwer es Frauen in Männer-Domänen haben können. Nach einer Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin habe sie schlicht keine Stelle gefunden und schließlich ihr Hobby – den Pferdesport – zum Beruf gemacht. „Irgendwann wollte ich aber wieder geregeltere Zeiten und ein Wochenende“, sagt sie – so ging es wieder in den Bereich Auto, diesmal mit der Lackierer-Ausbildung. Wegen ihrer guten Leistungen gab es in dieser Zeit eine Begabten-Förderung, und weil es gerade so gut lief mit dem Lernen, hängte sie gleich die Meisterschule in Vollzeit dran. „Und dann hat mich die Firma Thedens sofort wieder eingestellt, darüber war ich sehr froh.“ Simone Thedens winkt ab: „Ich hatte da ganz klare Pläne im Kopf.“ Dem drohenden Fachkräfte-Mangel, betont sie, trete man entgegen, indem man mehr junge Frauen für solche Berufe begeistere. Und das schaffe man durch mehr weibliche Führungskräfte: „Damit die Mädchen gleich sehen, dass es hier im Betrieb keine Probleme gibt.“ Viel mehr Betriebe müssten umdenken, glaubt sie: „Das ganze Rosa-und-blau-Denken ist nicht sinnvoll.“ Dass Frauen in MINT-Berufen unterrepräsentiert sind, betont auch die Arbeitsagentur. So arbeite ein Drittel der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer in diesem Berufsfeld, aber weniger als jede zehnte Frau. Dabei bieten gerade diese Berufe Chancen zum Aufstieg und zu besseren Verdiensten. Männer in Vollzeit verdienen in Düsseldorf im Mittel 4283 Euro brutto, Frauen 3459 Euro.