Tagung: Gegen Armut und Einsamkeit im Alter

Stadtbezirk 1 Der heutige Fachtag im Haus der Kirche stellt in Düsseldorf lebende Senioren mit ausländischen Wurzeln in den Mittelpunkt.

„Am liebsten wäre ich eher heute als morgen tot.“ Und: „Ich weiß, dass ich Grundsicherung bekommen könnte, möchte aber anderen nicht zur Last fallen.“ Zwei Sätze von zwei Männern. Der eine ist gerade einmal 58 Jahre alt, der andere 75. Es sind Antworten auf eine Befragung, die vom Arbeitskreis Altersarmut und Einsamkeit des Seniorenrates in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Düsseldorf durchgeführt wurde. Hartmut Mühlen, Mitglied des Seniorenrates, hat diesen Arbeitskreis vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Ein Fachtag im April 2018 brachte das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und nahm die Politik in die Pflicht.