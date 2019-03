In den Dorotheenhöfen in Flingern wird ein Beispiel für zukunftsweisendes Wohnen realisiert. Das Konzept: Unterschiedliche Nutzungen kombinieren und zugleich auch herausfordernde Flächen etwa in Gleisnähe neu erschliessen. Die Dorotheenhöfe setzen das auf einer weiträumigen innerstädtischen Grünanlage um - durch familienfreundliches Wohnen und einer erweiterten Einrichtung für Wohnungslose in jeweils drei architektonisch voneinander getrennten Innenhofstrukturen.