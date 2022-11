Hoppeditz-Erwachen : Was Sie zum 11.11. in Düsseldorf wissen müssen

Düsseldorf Am 11.11. geht die jecke Zeit in Düsseldorf endlich wieder los: Pünktlich um 11.11 Uhr erwacht der Hoppeditz in seinem Senftöpfchen auf dem Marktplatz. Alles Wichtige zum Karnevalsauftakt 2022 haben wir zusammengefasst.

Wie heißt das Motto der neuen Karnevals-Session in Düsseldorf?

Das Motto der Karnevalssession 2022/23 lautet „Wir feiern das Leben“.

Das Programm am 11.11. auf dem Rathausplatz in Düsseldorf

Traditionell liest der Hoppeditz beim Erwachen aus dem Sommerschlaf pünktlich um 11.11 Uhr dem karnevalistisch gestimmten Volk und vor allem dem Oberbürgermeister die närrischen Leviten. Einlass auf dem Marktplatz ist ab 10.30 Uhr. Im Anschluss an das Hoppeditzerwachen kündigt das Comitee Düsseldorfer Carneval ein „tolles Bühnenprogramm“ an. Moderiert wird das Programm von Klaus Use und Dennis Vobis.

Wie heißt das Prinzenpaar der Session 2022/2023?

Dirk Mecklenbrauck und Uasa Katharina Maisch sind mittlerweile seit zweieinhalb Jahren das designierte Prinzenpaar. Corona hat den beiden bislang immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. In dieser Session dürfte es endlich klappen.

Gibt es am 11.11. Straßensperrungen im Stadtgebiet?

Nein, zum Start der Karnevalssession gibt es keine Straßensperrungen.

Wo findet am 11.11. in Düsseldorf welche Karnevals-Veranstaltung statt?

Die Große Karnevalsgesellschaft 1890 Düsseldorf feiert ab 12.11 Uhr im und um das Naseband's in der Mühlenstraße mit „exklusiven Gästen, musikalischen und tänzerischen Einlagen sowie den Haus-DJs des Naseband's“. Der Eintritt ist frei.

Um 13 Uhr steigt im Schlösser Quartier Bohème & Henkel-Saal der offizielle Hoppeditz-Ball des Comitee Düsseldorfer Carneval. Viele namhafte Künstler und Gruppen aus dem ganzen Rheinland sorgen bis zum Abend für Stimmung. Tickets für den Hoppeditzball sind unter Telefon 0211 60160859 sowie online unter www.helau.cc erhältlich.

Ab 16 Uhr kapert die KG Regenbogen mit Karin und ihrem Team vom Nähkörbchen den Rathausvorplatz und feiert dort den traditionellen Auftakt in die Session.

Die Saubande Gerresheim feiert ab 17.10 Uhr das Hoppeditz-Erwachen im Rathaus Gerresheim.

Was ist der Hoppeditz?

Der Hoppeditz ist eine Figur aus dem Karneval, die meist wie Till Eulenspiegel gekleidet ist. Man findet ihn vor allem beim närrischen Treiben in verschiedenen Städten am Niederrhein, die größte Rolle spielt der Hoppeditz aber im Düsseldorfer Karneval. Das zeigt sich unter anderem daran, dass in der Stadt seit 2008 ein großes Hoppeditz-Denkmal steht, gestaltet vom Künstler Bert Gerresheim. Der Hoppeditz genoss in der Stadt aber schon lange zuvor ein hohes Ansehen, bereits 1841 wurde ihm auf dem Carlsplatz ein Denkmal gesetzt. Dieses blieb dort allerdings nur bis 1860.

Woher kommt der Name Hoppeditz?

„Über Herkunft und Schreibweise der Kultfigur streiten sich die Gelehrten“, schreibt das Comitee Düsseldorfer Carneval auf seiner Website. Die einen würden den Namen auf „Hippedotz“ zurückführen. „Hippe“ bedeutet im Rheinischen „Ziege“ und eine „Dotz“ ist eine Murmel, mit der sich früher Kinder vergnügten. Da man im Karneval vieles verdrehe, sei aus Hippedotz der Hoppeditz geworden, so die Erklärung. Was aber das Wort „Ziegenmurmel“ mit der Figur des Hoppeditz oder dem Karneval zu tun hat, erklärt die Theorie nicht.

Wahrscheinlicher erscheint eine zweite Erklärung: Hoppe bedeutet im Rheinischen „hüpfen“ und als „Ditz“ wird ein kleines Kind bezeichnet. Ein Hoppeditz ist damit ein kleines, hüpfendes Kind. Und wie ein Kind treibt der Hoppeditz viel Unsinn und sagt Erwachsenen die Wahrheit ins Gesicht.

(csr)