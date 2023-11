Hoppeditz-Erwachen Karnevalisten, Künstler, Kneipen

Unterhaltungsprogramm Mit Tausenden Jecken rechnet das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) am Samstag. Viele namhafte Bands und Künstler werden auf der Bühne vor dem Rathaus auftreten, wie die CC-Vertreter am Dienstag sagten. Um 11.40 Uhr – nach der Hoppeditz-Rede – steht Hermes und Band auf dem Programm. Die Combo ist auch verantwortlich für das diesjährige Mottolied „Wat et nit all jöwt“. Darauf folgen die Prinzengarde Rot-Weiss, die Swinging Funfares, die Prinzengarde Blau-Weiss, KG Regenbogen, die Rhythmussportgruppe, Alt Schuss, die Jolly Family, Mia, Heinz Hülshoff, die Wimmer-Band, die Werstener Music Company. Die Moderation übernehmen Klaus Use und Dennis Vobis. Um 16 Uhr ist damit Schluss.