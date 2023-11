Brandon Raths und Luise Gossmann Das ist das neue Kinderprinzenpaar in Düsseldorf

Genug Zeit, um nervös zu werden, denn eine ordentliches „Arbeitsprogramm“ liegt vor ihnen. Immerhin müssen in der Session mehr als 50 Auftritte als offizielle Nachwuchs-Repräsentanten der rot-weissen Prinzengarde von den beiden 13-Jährigen absolviert werden. Aber auch genug Zeit, um der Nervosität Herr zu werden. An erfahrenen Karnevalisten, die die „Newcomer“ um Rat fragen können, mangelt es im direkten Umfeld nicht. Der Vater von Luise, Carsten Gossmann, war Prinz der Landeshauptstadt in der Session 2018, der Vater von Brandon, Oliver Raths, ist Präsident der Großen Karnevalsgesellschaft. Da haben die Kinder Karneval im Blut und in den Genen.