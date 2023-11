Prinzengarde Rot-Weiss Prinz Uwe I. steht in den Startlöchern

Der Prinz ist jedenfalls schon seit einiger Zeit auf Betriebstemperatur angekommen. „Ich muss mit meiner Venetia keine Termine ausmachen, um etwas Karnevalistisches zu besprechen. Das können wir ja jederzeit, sogar am Frühstückstisch machen“, verrät Willer. „Und wir haben seit Monaten kaum ein anders Thema.“ Nervosität kommt selbst so kurz vor dem royalen Akt, der aus einem designierten einen echten Karnevalsprinzen macht, nicht auf. „Eine etwas gesteigerte Aufregung kommt auf“, gesteht Willer. „Nervosität kommt doch nur auf, wenn man Angst davor hat, dass man nicht vorbereitet ist und es nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte.“ Davor muss Willer auch keine Angst haben, denn nicht nur, dass er seit 23 Jahren dem Karnevalsvirus intensiv Tribut zollt und sowohl in der KG Regenbogen als auch in der Prinzengarde Blau-Weiss aktiv ist, nein, er hat bereits Prinzen-Erfahrung. In der Session 2016/17 war er der „Sellerieprinz“ der Närrischen Marktfrauen. Ein Ornat hängt schon im Schrank, doch für das offizielle Prinzenpaarfoto war das jecke Outfit nicht geeignet, seine Sessionsuniform war noch nicht geschneidert. „Ich habe mich mit Dirk Mecklenbrauck, Axel Both und Martin Meyer, also den Prinzen der letzten drei Jahre getroffen und habe deren Ornate anprobiert“, offenbart Prinz Uwe. „Auf dem Foto trage ich das Ornat von Axel, der mir körperlich am ähnlichsten ist.“ Pech nur, dass Both kleinere Füße hat. „Ich war so froh, aus den roten Lackschuhen herauszukommen und in die auch nicht bequemen Gardestiefel schlüpfen zu können“, offenbart Willer. Spätestens seitdem weiß Willer auch, dass Karneval in führender Funktion nicht nur Spaß macht.