Neuer CC-Präsident wird am 15. April gewählt Lothar Hörning legt Präsidentenamt bei Blau-Weiss nieder

Lothar Hörning, Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss, hat sein Amt mit Wirkung zum 13. April niedergelegt. In einem Schreiben an die Mitglieder der Venetiengarde begründete er diese Entscheidung mit seinem Wunsch, Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval zu werden. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass es sein Lebenstraum sei, den Düsseldorfer Karneval an verantwortlicher Position weiterzuentwickeln und ihm den richten Schub zu geben, heißt es in einer Pressemitteilung.