Karneval in Düsseldorf Schlossgrafenpaar wird am Sonntag gekürt

Der 35-jährige Rayak tritt mit seiner Regentschaft in die Fußstapfen seiner Mutter Angelina Rayak, die mit Jörg Schmitz an ihrer Seite die Session 2017/2018 als Schlossgräfin das gräfliche Zepter schwang. Seit 2019 ist Rayaks Sohn, der in Gerresheim lebt, Mitglied bei den Benrather Schlossnarren. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis ihn der Vorstand fragte, ob er Schlossgraf werden wolle.