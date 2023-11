Karneval in Düsseldorf Prinzengarde Blau-Weiss umarmt seine Venetia Melanie

Nach Hörnings Meinung hilft die langjährige jecke und Bühnenerfahrung da nur bedingt. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Prinz zu sein eine andere Qualität besitzt. Plötzlich schauen alle auf einen“, so Hörning, der in der Session 2008/09 Prinz Karneval der Landeshauptstadt Düsseldorf war. „Das ist wie im Tennis. Wenn man gut spielt und dann in Wimbledon beim bedeutendsten Turnier der Welt antritt, ist man doch aufgeregter als bei anderen Turnieren.“