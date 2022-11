Wochenendtipps für Düsseldorf : Tarzan, St. Martin, ein Wal und 120 Minuten

Im Jungen Schauspielhaus zu sehen: Moby Dick nach dem Roman von Herman Melville Foto: Thomas Rabsch

Düsseldorf Am Wochenende sind in Düsseldorf milde Temperaturen angesagt, dann wird wieder einiges in der Stadt los sein. Aus den zahlreichen Veranstaltungen habe wir ein paar Highlights ausgesucht.