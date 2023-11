Kostüm-König Herbert Geiss Warum Düsseldorfer mehr bei Deiters kaufen als Kölner

Überhaupt ist Herbert Geiss ein Lieber-Selber-Macher. Einige der Immobilien, in denen die Ladenlokale sind, gehören ihm. Auch an dem Düsseldorfer Standort hat er Kauf-Interesse. Und von dem Geschäft mit anderen Geschäften hat er sich schon vor Jahren verabschiedet. Früher gab es Deiters-Ware auch bei Kaufhof, Karstadt und in Metro-Häusern. Filialen des Düsseldorfer Textilhändlers C&A hatten ein „Shop-in-Shop“-Konzept mit Deiters. „Aber das sind alles Konzerne“, sagt Geiss. Aus dem Mund des Mittelständlers klingt das wie ein Schimpfwort. Er will sich nicht diktieren lassen, was ein Kostüm zu kosten hat, sondern möchte die Marge eigenmächtig bestimmen. „Daher machen wir alles selbst.“