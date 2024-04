Karnevalsverein in Düsseldorf löst sich auf Die Urdenbacher Müllejecke sind Geschichte

Wer in Urdenbach sich nun trotzdem weiter im Karneval engagieren und feiern will, hat direkt im Dorf die Alternative bei der noch recht jungen Karnevalsgesellschaft „Dä Stolz von Odebach“. Und auch die Benrather Schlossnarren bieten sich als neue närrische Heimat an, sagt deren Präsident Jochen Scharf im Gespräch mit unserer Redaktion.