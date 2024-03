Mottolied aus Düsseldorf Hermes und Band versteigern Cover für guten Zweck

Düsseldorf · Die Musiker von Hermes und Band haben das Cover zu ihrem Karnevalssong „Wat et nit all jöwt“ versteigert. Der Erlös ging als Spende an einen Verein in der Altstadt.

07.03.2024 , 12:15 Uhr

Birgit Neukranz (v.l.), Pater Wolfgang Sieffert, Michael Hermes und Goran Kostic bei der Übergabe des Covers. Foto: Hermes und Band

Mit „Wat et nit all jöwt“ haben Hermes und Band das Mottolied der zurückliegenden Karnevalssession gesungen. Das Lied sei ein „voller Erfolg“ gewesen, wie die Band jetzt mitteilt. Für den guten Zweck haben die Musiker nun das Cover zum Song versteigert. Die Optik war von Künstler und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly gestaltet worden. „Ein herzlicher Dank geht an Birgit Neukranz für ihr großzügiges Gebot“, so Hermes und Band. Die auch als Sängerin „B‘ee“ auftretende Düsseldorferin ersteigerte das Cover – 500 Euro gehen damit als Spende an die Altstadt-Armenküche. Deren Vorsitzender Pater Wolfgang Sieffert war kürzlich bei der Übergabe dabei. Wer übernimmt die Spitze im Comitee? Führungsdebatte im Düsseldorfer Karneval Wer übernimmt die Spitze im Comitee? Zu Hermes und Band gehören Michael Hermes (Gesang und Akkordeon), Goran Kostic (Bass und Gesang), Schlagzeuger Darko Markovic und Gitarrist Boris Marinkovic. Der Vorstand des Comitee Carneval (CC) hatte die Band mit dem Mottolied beauftragt. Die Musiker arbeiteten mit dem Produzenten Tom Marquardt zusammen.

