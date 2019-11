Kostenpflichtiger Inhalt: 11.11. in NRW : Das sind die neuen Karnevalshits dieser Session

Foto: dpa/Marcel Kusch 20 Bilder Tolle Kostüme am Rosenmontagszug 2019 in Düsseldorf.

Düsseldorf Am heutigen Montag wird in Düsseldorf, Köln und vielen anderen Städten im Rheinland die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Und was wäre Karneval ohne die passende Musik? Wir haben uns die potenziellen Hits der Session 2019/2020 angehört.