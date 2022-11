Premiere im Mönchengladbacher Karnaval : Erstes Kinderhoppediz-Erwachen in Neuwerk

Hoppediz Niklas Quade singt sein Lied, begleitet von der Kinder- und Jugendgarde. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Premiere bei der KG Uehllöeker Neuwerk 1936 e.V.: Die Kinder durften den Hoppediz aufwecken. Eine gelungene Aktion mit einer Atmosphäre zwischen Kindergeburtstag und Karnevalsparty.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Die Premiere war gelungen und für den 2. Vorsitzenden der Karnevalsgesellschaft Uehllöeker Neuwerk 1936 e.V., Frank Irmen, stand schon nach kurzer Zeit fest: „Das wiederholen wir.“

Traditionell wird die Figur des Hoppediz kurz vor oder am 11. November zum Leben erweckt. „Die Kinder bekommen das nie mit“, erklärte Dagmar Gaden, Jugendbeauftragte der Karnevalsgesellschaft Neuwerk. Das wollten sie und die übrigen Mitglieder der KG Uehllöeker ändern und beschlossen, in einer bunten Party das erste Kinderhoppediz-Erwachen in der Geschichte der Mönchengladbacher Karnevalsgesellschaften zu feiern. Der Hoppediz ist eine wichtige Figur im Karneval, ohne ihn gäbe es ihn nicht. Sein Leben ist kurz, es beginnt um den 11.11. und endet an Aschermittwoch.

Niklas Quade ist der Hoppediz von Mönchengladbach. Nicht nur das, der 14-jährige tanzt auch in der Garde der KG Uehllöeker. In der Session 2017 sprang er zum ersten Mal aus der Schlafkiste. Die stand am Samstagnachmittag auf einer improvisierten Bühne auf dem Außengelände der AWO-Neuwerk. Getreu dem Mönchengladbacher Karnevalsmotto „Gladbach schwebt auf Wolke 7“ lag er in dicke Wattebäusche gebettet und schlief tief und fest. Der neue Präsident der Uehllöeker, Tobias Brüggen, und die Jugendbeauftragte begrüßte die Gäste und die Kinder- und Jugendgarde, die mittlerweile aufmarschiert war und animierte sie zu Weck-Rufen, Trampeln und Klatschen. Nichts half: Hoppediz ließ sich durch keine Weckgeräusche stören. Also hieß es tanzen. Die Kinder- und Jugendgarde nahm Aufstellung und startete. „Halt, halt, halt“ rief es da und der Hoppediz war wach, munter und auf den Beinen. „Die müssen mit mir tanzen“, befand Quade und sang dazu sein Lied, das ein Mitglied der Karnevalsgesellschaft gedichtet hat. „Das schöne Wort heißt Karneval“ und „Jetzt fängt der Wahnsinn wieder an“, hieß es darin. Niklas Quade war die Freude über den Karneval anzusehen, wie er da über den Platz tanzte und sang: Eine Rampensau im respektvollen und besten Sinne.Für das leibliche und seelische Wohl der kleinen und großen Gäste war gesorgt: Süßigkeiten, Getränke, Waffeln, Hot Dogs wurden angeboten. Clown Pepe unterhielt die Kinder, sie spielten Stopp-Tanzen und „Reise nach Jerusalem“, das Kinderprinzenpaar Lea I und Marlon I, begleitet von Hofmarschall Louis I traten auf, die Kindertraditionsgarde tanzte, Maskottchen Bernie, die Sängerin Merry und die Tänzerinnen Ayla und Sheila sorgten für gute Kinderpartystimmung.