Hoppeditz-Erwachen Was Sie zum 11.11. in Düsseldorf wissen müssen

Der Hoppeditz ist eine Figur aus dem Karneval, die meist wie Till Eulenspiegel gekleidet ist. Man findet ihn vor allem beim närrischen Treiben in verschiedenen Städten am Niederrhein, die größte Rolle spielt der Hoppeditz aber im Düsseldorfer Karneval. Das zeigt sich unter anderem daran, dass in der Stadt seit 2008 ein großes Hoppeditz-Denkmal steht, gestaltet vom Künstler Bert Gerresheim. Der Hoppeditz genoss in der Stadt aber schon lange zuvor ein hohes Ansehen, bereits 1841 wurde ihm auf dem Carlsplatz ein Denkmal gesetzt. Dieses blieb dort allerdings nur bis 1860.