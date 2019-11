„Schützenfestschlager“, „weichgespült“ und „volltrunken“ : Was Toten-Hosen-Fans an „Feiern im Regen“ nervt

Düsseldorf Sind sich die Toten Hosen mit ihrem jüngsten Song untreu geworden? Manche Fans scheinen das zu denken. Schaut man in die Kommentare im Netz, liest man viel Kritik für das spezielle musikalische Projekt.

Positivere Kommentare auf Instagram

Ähnlich äußern sich einige wenige Follower des Instagram-Accounts der Toten Hosen: „Da kann ich auch kölsche Karnevalsmucke hören!“, schreibt einer. „Sorry, DTH-Fan von Anfang an, aber das geht gar nicht!“ Ein anderer schreibt: “Das schlechteste Lied seit der Battle of the Bands EP, sehen uns trotzdem mehrfach auf Tour. Jeder macht mal Fehler!“

„Feiern im Regen“ - eine Düsseldorf-Hymne mit Trompeten

Der Song polarisiert also. Ausgekoppelt wurde er laut Band, weil er auf Konzerten so gut ankam. Den Text verfasst hat Leadsänger Campino mit Rapper Marteria, die Melodie ist der Band nach eigener Aussage bei den Proben für „Alles ohne Strom“ eingefallen. Als „Beatles in Feierlaune“ beschreibt Campino den Stil des Stücks, das bei einem Konzert in der Tonhalle uraufgeführt wurde.

Akustik-Gitarre, Klavier, Percussion, Trompete, Posaune, Streicher und am Schluss ein Glockenspiel - „Feiern im Regen“ ist reichhaltig instrumentiert. Der Beat stampft mit gemütlichen 90 Schlägen pro Minute. Besonders das Trompetensolo am Schluss erinnert an den Beatles-Song „Penny Lane“. Paul McCartney schrieb damit Erinnerungen an seine Kindheit in Liverpool auf – Campino schreibt übers Feiern in den Düsseldorfer Rheinwiesen: „Wir sind da, alle sind gekommen./Die Luft riecht nach Bob-Marley-Songs./Auf dem Grill, was der Fluss zu bieten hat,/leuchten wie das Riesenrad“, heißt es in der ersten Strophe. Im Refrain wird das „Tanzen im Regen/auf den Rheinwiesen“ besungen. Im dazugehörigen Video stapfen die Hosen im Taucheranzug auf die Rheinwiesen, um dann in roten Zirkusdirektoren-Mänteln eine feuchtfröhliche Grillparty zu feiern.