Kostenpflichtiger Inhalt: Hoppeditzerwachen schon am 10.11. : Darum verlegen manche NRW-Städte ihren Sessionsstart vor

In Düsseldorf hält man nicht viel davon, den Sessionsstart auf einen anderen Tag zu legen. (Archivbild vom Hoppeditzerwachen 2018). Foto: Jana Bauch (jaba)

Düsseldorf In einigen NRW-Städten erwacht der Hoppeditz in diesem Jahr schon einen Tag früher als sonst. In Mönchengladbach will man den Sessionsstart mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombinieren. In den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf wäre das undenkbar.