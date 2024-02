Karneval in Düsseldorf Das Motto für die nächste Session wird gesucht

Dass das Motto so großen Zuspruch fand, führt CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr auch darauf zurück, dass damit wieder einmal die plattdeutsche Sprache ins karnevalistische Rampenlicht gerückt wurde: „Das kam bei den Menschen durchweg sehr gut an.“ Unter dem gleichen Namen – „Wat et nit all jöwt“ – veröffentlichten die Düsseldorfer „Hermes und Band“ das Sessionslied, das Hunderte Male auf den Karnevalsbühnen in der Stadt gespielt wurde.