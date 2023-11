Die Tage vor dem großen Auftritt Tom Bauer ist ein Hoppeditz mit Ausdauer

Vier Oberbürgermeister hat Tom Bauer schon erlebt – angefangen bei Joachim Erwin über Dirk Elbers und Thomas Geisel bis zu Stephan Keller. Selbstredend werde es auch in diesem Jahr um die weltpolitische Lage gehen. „Das wird eine harte Nummer.“ Sein Kostüm ist übrigens noch in der Reinigung, „Das bringe ich immer nach Rosenmontag weg und vergesse es oft. Am Mittwoch hole ich es ab.“ Auch die Kontaktlinsen, die der Brillenträger genau einmal im Jahr an Hoppeditz-Erwachen einsetzt.