Räumung des Braunkohledorfs Rodungen in Lützerath haben begonnen

In Lützerath sind die Vorbereitungen für die geplante Räumung am Dienstag weiter vorangeschritten. Rund um das Dorf, das von Aktivisten besetzt wird, wurden Bäume gerodet, Barrikaden beseitigt und provisorische Zufahrtswege angelegt. Auch Plätze, die für die Räumung benötigte Logistik benötigt wird, wurden planiert. Geschützt wurden die im Auftrag von RWE durchgeführten Arbeiten durch ein Großaufgebot der Polizei. Aktivisten versuchten, immer wieder Polizeiketten zu durchbrechen, was ihnen in Einzelfällen auch gelang. Die Lage blieb aber laut Polizei friedlich. Steine, Böller und Raketen wurden – anders als am Vortag – nicht geworfen.