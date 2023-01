Prügelei in Steinhagen Mann will Streit schlichten und stirbt zwei Wochen später in Klinik

Rund zwei Wochen nach einer Schlägerei in Steinhagen im Kreis Gütersloh ist ein schwerstverletzter 51-Jähriger in einer Klinik gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei in Gütersloh am Dienstag mit. Der Mann aus dem westfälischen Halle hatte bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kontrahenten in der Nacht zum 18. Dezember deeskalierend eingreifen wollen. Zusammen mit ihm war auch ein Mann aus Gütersloh dazwischengegangen. Er wurde leicht verletzt.