Tat an Silvester in Düsseldorf 39-Jährige wurde in einem Wohnhaus für Suchtkranke getötet

Düsseldorf · Die Tat, bei der eine 39-Jährige am Silvesterabend in Düsseldorf getötet wurde, spielte sich in einer Wohngemeinschaft für sucht- und psychisch kranke Menschen ab. Der Tatverdächtige wäre dort bald ausgezogen. Was bisher bekannt ist.

03.01.2023, 13:56 Uhr

8 Bilder 39-Jährige in Düsseldorf in Wohnung erstochen 8 Bilder Foto: Patrick Schüller