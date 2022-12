Kundgebung in Köln Klimaaktivisten demonstrieren für Erhalt von Lützerath

In dem von den einstigen Bewohnern verlassenen Weiler am Rande des Braunkohletagebaus nahe Erkelenz leben etwa 100 Kohlegegner und -gegnerinnen in Zelten, Baumhäusern und besetzten Gebäuden. Grundstücke und Häuser gehören dem Energieunternehmen RWE. Kürzlich hatte die zuständige Bezirksregierung Arnsberg den neuen Hauptbetriebsplan für den Kohletagebau von RWE genehmigt, der die Inanspruchnahme und das Abbaggern des Dorfes Lützerath vorsieht.