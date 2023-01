Vorbereitung der Räumung Der vergebliche Kampf um Lützerath

Der Einsatz zum Schutz des Klimas wichtig, aber an anderer Stelle wohl hilfreicher. Denn Lützerath, das kleine „Lützi“ südöstlich von Erkelenz, dient einem symbolischen Widerstand, der nichts mehr ausrichten kann. Der Protest wird verpuffen wie die brennenden Strohballen-Barrikaden. 1000 Polizeikräfte werden am Ende rund 100 Vermummten gegenüberstehen. Im Hambacher Forst ist 2018 ein 27-Jähriger verunglückt. Der Blogger, der die Aktivitäten der Besetzer in ihren Baumhäusern begleitete, starb durch einen Sturz von einer 15 Meter hohen Hängebrücke auf den Waldboden. In Lützerath beteuern sowohl Polizei als auch Demonstranten einen friedlichen Verlauf. Bleibt zu hoffen, dass das hält.