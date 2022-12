Räumung im Januar Großdemo in Lützerath angekündigt

Die Räumung des besetzten Dorfes Lützerath am Rande des Tagebaus Garzweiler steht wohl kurz bevor. Der Kreis Heinsberg veröffentlichte am Dienstag auf Weisung der Bezirksregierung Köln eine Allgemeinverfügung zur Räumung der Ortslage Lützerath. Diese Verfügung spricht erst einmal ein allgemeines Aufenthaltsverbot in Lützerath aus. Wird dem nicht Folge geleistet, bietet sie die Grundlage zur Ergreifung von Räumungsmaßnahmen ab dem 10. Januar. Ab diesem Termin kann also das von Aktivisten und Kohlegegnern besetzte Dorf geräumt werden. Die Verfügung tritt am 14. Februar 2023 wieder außer Kraft.