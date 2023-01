Vorfall in Gelsenkirchen Unbekannter wirft an Tunnelausfahrt Gehwegplatte auf Auto

An der Ausfahrt eines innerstädtischen Tunnels in Gelsenkirchen hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen eine Gehwegplatte auf ein Auto geworfen. Die Windschutzscheibe des Wagens sei durch die Platte teils zertrümmert worden, der 31 Jahre alte Fahrer blieb aber unverletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.