Silvesterattacken in NRW Polizei wertet Anwohner-Videos aus – „kann teuer werden“

Vorfälle gab es unter anderem auch in Bochum und in Essen, wo eine Polizistenkette nach Angaben eines Sprechers aus der Menge heraus mit Raketen beschossen wurde, als sie die Feuerwehr bei einem Einsatz beschirmte. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte alle Attacken in einem WDR-Interview scharf verurteilt. In ganz NRW wurden laut dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in der Silvesternacht 42 Polizeibeamte verletzt.